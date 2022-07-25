Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах

Жители Челябинска продолжают обращаться в мэрию с жалобами на нескошенную во дворах траву. Таких обращений за прошедшую неделю поступило довольно много. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила глава города Наталья Котова в ходе аппаратного совещания в мэрии. В частности, заросли дворовые площадки по улице Доватора, д. 4, улице Каслинская, д. 24, 26, Комсомольскому проспекту, д. 3Б и другим адресам.

«Управляющие компании как на это реагируют? Вы общаетесь с ними?», - поинтересовалась мэр у своего заместителя Александра Астахова.

По словам чиновника, работа в этом направлении проводится регулярно, однако есть управляющие компании, которые косят траву только по предписанию.

«Вот с ними уже управление по благоустройству работает для вынесения штрафных санкций», - пояснил Александр Астахов.

Глава города поручила принудить недобросовестные управляющие компании выполнять свои обязанности по кошению травы, в том числе посредством штрафов, если это потребуется.

Напомним, что аналогичная проблема возникала и в прошлом году. Тогда штрафы выписали девяти челябинским «управляйкам», которые запустили свои территории.