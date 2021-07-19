Челябинские «управляйки» не хотят косить траву

Не все управляющие компании Челябинска надлежащим образом выполняют возложенные на них обязанности по кошению травы на газонах во дворах.

Только за последнюю неделю управлением благоустройства города в отношении нерадивых «управляек», не скосивших траву на внутридомовых газонах, составлено два десятка актов.

В числе проштрафившихся компаний – ООО «ДЕЗ Калининского района», ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района», УК «Созвездие», УК «Альтернатива», УК «ГазСервис-1», ООО «Гефест», УК «Лидер», УК «Метизник-6», ООО «Деметра».

Управляющие организации, запустившие свои дворовые территории, перечислил на состоявшемся сегодня, 19-го июля, аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель мэра Валерий Смирнов.

«Всего, по состоянию на 16-е июня, за нарушение правил благоустройства в части неудовлетворительной летней уборки внутридомовых газонов было составлено 56 актов», - отметил Смирнов.

По его словам, на прошлой неделе сотрудники управления благоустройства провели мониторинг 59-ти городских улиц на предмет содержания в летний период, выявив 71 нарушение правил благоустройства в части неудовлетворительной уборки. В результате проверочных мероприятий был составлен 61 акт о разного рода нарушениях.

Кроме того, работники данного подразделения мэрии за последнюю неделю составили 37 актов за парковку в неустановленном месте и три - за складирование мусора не там, где положено.

Не дремала и административная комиссия. Так, за непроведение работ по содержанию газона компания «Стройтех» была оштрафована дважды – на 120 тысяч рублей. Другое юрлицо - ООО «К-Транс» - выложит сто тысяч рублей за парковку автомобилей на газоне и еще сто тысяч – за самовольную установку киоска.

ООО СК «Гарант-Сити» за нарушение сроков восстановления нарушенного благоустройства, указанных в ордере, заплатит, по решению административной комиссии, штраф в размере 55-ти тысяч рублей.

ООО «Парк-Сити» за производство земляных работ без ордера оштрафовано на 60 тысяч рублей.

Всего административная комиссия вынесла 62 постановления о наложении штрафов на общую сумму 703 тысячи рублей, сообщил Валерий Смирнов.