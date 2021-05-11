Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала

В среду, 12 мая, жители Челябинска смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в мобильном пункте у железнодорожного вокзала.

Всероссийская акция, к которой присоединилась Южно-Уральская железная дорога, приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа (он отмечается 16 мая).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию разместится перед зданием железнодорожного вокзала в Челябинске.

Экспресс-тестирование будет проводиться в рамках акции 12 мая с 12 до 15 часов по местному времени.

Для сдачи теста не требуется предъявлять документы, удостоверяющие личность. Тестирование бесплатно и занимает не более пяти минут. Результат можно узнать уже через 15 минут. Все посетители могут получить подробную консультацию специалистов.

Всем участникам акции будут раздаваться листовки и памятные сувениры.

Акция направлена на повышение уровня информированности населения, в особенности молодежи, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.