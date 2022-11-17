Челябинцы жалуются мэру на водителей 128-й маршрутки и на ситуацию с транспортом в целом

Жители Челябинска пожаловались главе города Наталье Котовой на поведение водителей 128-й маршрутки.

Жалобу на перевозчика, чьи работники не считают нужным доезжать до места первой остановки, горожане разместили в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, сообщив, что данный маршрут продлили до остановки «Улица Петра Столыпина» (по Татищева) больше года назад. Также челябинцы указали, что данная остановка – конечная для автобусов №2, №9 и №71.

Водители 128-х маршруток, как пишут возмущенные жители, почему-то не считают своей обязанностей доезжать до этой (первой для данного маршрута) остановки.

«Они могут доехать до улицы Петра Сумина и развернуться на светофоре. Могут доехать до «Метрана» и там развернуться. Чаще они доезжают до своей бывшей конечной остановки «Кардиоцентр». Есть водители, которые доезжают до Столыпина. Им за это большое спасибо. Но остальные… Прошу разобраться в данной ситуации и либо обязать их доезжать до места назначения, либо поменять перевозчика, который смог бы управлять своим персоналом так, чтобы не было жалоб со стороны пассажиров. Утром - с 7:20 до 7:45 - маршрутов просто не бывает. За редким исключением они заезжают на Столыпина. А вечером вообще практически невозможно уехать с конечной на маршрутке №128. Про дневное время ничего сказать не могу – ходят они или не ходят: работаю. Опаздывать на работу нам нельзя – наказывают рублем. Нам нужны гарантии относительно данного маршрута. Он очень удобный, едет через «Алмаз» в Копейск», - вот такой пост появился утром 16-го ноября в сообществе «Пусть Котова знает» в ВК.

Сегодня, 17-го ноября, ситуацию с 128-м маршрутом прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Как оказалось, сейчас данный маршрут работает по нерегулируемому тарифу, перевозчик обслуживает его в соответствии с условиями выданного свидетельства.

«Транспортная работа ведется в соответствии с утвержденной документацией, однако регистрируется нарушение установленного расписания и маршрута движения. В рамках транспортной реформы планируется перевод всех маршрутов агломерации на регулируемый тариф. Перевозчики будут обязаны исполнять все требования, прописанные в контракте, в том числе по соблюдению установленного маршрута и расписания движения», - сообщили в миндортрансе региона.

Напомним, ранее жители Копейска жаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на перегруженность 128-й и других маршруток, которые едут из города в областной центр.

Также в министерстве отметили, что свои предложения/замечания по работе транспорта можно присылать на почту: bigche@mindortrans74.ru, где все обращения будут внимательно изучены специалистами.

Тем временем, в этот же день, 16 ноября, в этой же группе в ВКонтакте – «Пусть Котова знает» - появилась другая жалоба по транспортной теме, адресованная мэру Челябинска, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Автор жалобы пишет, что в столице Южного Урала вовсю идет транспортная реформа, а добираться до нужного места с каждым днем становится все сложнее и сложнее:

«В 2019 году говорилось о том, что реформы будут идти до 2022 года. В 2022-м говорят, что до 2025-го. Маршрутные такси сокращают, а альтернативный транспорт не предлагают. Почему? Как сейчас должен добираться народ? В данной группе через одно сообщения про отсутствие транспорта, про длительные интервалы между рейсами, а реакции никакой. Ситуация с транспортом ухудшается в связи с погодными условиями… Услышьте, пожалуйста, народ! Невозможно по 30-60 минут ожидать транспорт, который приезжает переполненным! Большая просьба – не тянуть до 2025 года, а решать ситуацию сейчас».

Другие жители также выражают недовольство и солидарность с автором этого обращения:

«Поддерживаю! Транспортный коллапс налицо во всем городе! Маршрутки ездят, как хотят, по графику, известному только им самим! А жители получают отписки, что «маршрутки ходят по нерегулирумому графику». Ждите до 2025 года, и будет вам счастье! А жители ежедневно вынуждены ждать несуществующий транспорт...»;

«Почему в Челябинске сложилась такая страшная ситуация с отсутствием транспорта?! Налицо его сокращение!»;

«Почему в городе такая беда с транспортом?! А потому что нет специалистов. Сами не можете, обратитесь за советом в другие города, где с транспортом все в порядке! Пригласите специалистов из этих городов, пусть помогут нашему городу! Помогите своим жителям».

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на обращение по поводу ухудшающейся ситуации с транспортом ответило следующее: «Для создания максимально эффективной маршрутной сети нам важно знать мнение жителей. К сожалению, решить вопрос в рамках социальной сети не представляется возможным. Направьте, пожалуйста, свои предложения/замечания, по поводу организации работы транспорта в интернет-приемную министерства».