Жители Копейска – губернатору: Помогите решить вопрос с транспортом

Жители Копейского городского округа (Челябинская область) просят губернатора помочь им в решении транспортной проблемы.

«Помогите решить вопрос с транспортом Копейск – Челябинск, - обратилась к губернатору Наталья от имени жителей в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». - Маршрутки перегружены, особенно в часы пик. Необходимы автобусы. Некоторое время ходили всего два автобуса 123 маршрута, так и его быстро убрали.

Наталья уточнила, маршрутные такси №№ 125, 123, 128 перегружены, на них едут студенты и работающие в Челябинске. Уехать просто невозможно. По ее мнению, нужны большие автобусы.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, автобусный маршрут № 123 в настоящее время работает по нерегулируемому тарифу. Отмена маршрута не планируется.

«Ранее в рамках заключенного контракта с первого января по 30 июня маршрут работал по регулируемому тарифу, на линию выходило 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса», - напомнили в ведомстве. Для продолжения работы на этом маршруте были объявлены аукционы, но они не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки.

«В настоящее время идет подготовка конкурсной документации для проведения электронных торгов по маршруту №123. Техническим заданием предусмотрена работа 20 автобусами большого класса», - рассказали в миндортранса.