Челябинка написала икону Воскресения Христова

Руководитель студии иконописи храма Святого мученика Иоанна Воина в Челябинске Наталья Землянская написала икону Воскресения Христова.

Как сообщили в храме, Наталья в этом году оканчивает Иконописную школу имени преподобного Алипия Печерского в городе Дубна Московской области. К Светлому Христову Воскресению по просьбе настоятеля храма, иерея Павла Курбатова художница написала икону Воскресения Христова.

«Я скопировала византийскую икону начала 14 века», – рассказала Наталья Землянская.

До этого момента художница ставила на написанных ею и подаренных храму только год написания. «Теперь на обратной стороне иконы стала наносить свой логотип, процветший крест и АЗ – название нашей иконописной мастерской», - отмечает Наталья.