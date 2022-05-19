Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

Жительница Челябинска пожаловалась главе города Наталье Котовой на недоступную для велосипедистов среду.

В частности, речь идет об участке под мостами на Копейском шоссе, который даже пешеходы преодолевают с трудом. Любителям крутить педали и вовсе приходится тяжело.

Жалоба на крайне узкую, неудобную и попросту опасную дорогу появилась сегодня, 19-го мая, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Ежедневно добираюсь на работу на велосипеде с улицы Горького до улицы Енисейской. Под мостами, на Копейском шоссе, пешеходы с трудом проходят, не повредив одежду, а с велосипедом опасность вернуться домой в лохмотьях и порезанными ногами из-за торчащего профнастила, с очень острыми краями, увеличивается намного больше. Эта дорога - единственное сообщение двух районов (Ленинского и Тракторозаводского), оттого особого выбора в маршруте не предоставляется. По проезжей части ехать очень опасно во время повышенного трафика и не очень «правомерно» с точки зрения правил дорожного движения», - написала Снежана Сергеева.

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Горожанка попросила Наталью Котову принять меры в части устранения опасности для пешеходов и велосипедистов под мостами на Копейском шоссе, отметив, что этот пусть востребован у челябинцев – по словам велосипедистки, ежедневно по данной дороге перемещаются (пешком и на велосипедах) сотни людей.

Напомним, о развитии среды, комфортной для велосипедистов, в Челябинске последнее время говорят очень активно. Так, компания OTS Lab разрабатывает стратегию развития велосипедной инфраструктуры Челябинска. Для этого в процесс разработки активно вовлекаются горожане.

Согласно результатам проведенного разработчиками опроса, подавляющее большинство жителей южноуральской столицы считают необходимым развивать данное направление.

В апреле этого года презентация предварительной стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в Челябинске состоялась в Доме архитектора в рамках фестиваля «Велофест».

Команда разработчиков стратегии озвучила промежуточные итоги работы в данном направлении: сотрудники компании OTSLab представили сеть велодорожек, которые планируется обустроить в Челябинске поэтапно, в течение десяти лет, а также места планируемого размещения велопарковок, станций техобслуживания и других элементов инфраструктуры.