Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, медсестрах и воспитателях

Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, грузчиках, медицинских сестрах, подсобных рабочих, воспитателях.

О наиболее востребованных специальностях сообщает центр занятости населения города. В ЦЗН Челябинска также отмечают, что наибольшее количество вакансий на сегодняшний день представлено в таких отраслях, как обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, государственное управление, здравоохранение и социальные услуги.

По состоянию на 14-е июля, на учете в центре занятости населения областного центра в качестве безработных зарегистрировано семь тысяч 922 человека. В то же время работодателями на эту дату было заявлено 17 тысяч 875 вакансий в различных отраслях.

«Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,08 процента к численности экономически активного населения. Средняя продолжительность безработицы в Челябинске составляет три месяца», - рассказали в центре занятости населения города.

Напомним, в понедельник, 12-го июля, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов сообщил, что с начала года число безработных в южноуральской столице уменьшилось более чем на 18 тысяч человек.

Центром занятости населения Челябинска с начала 2021-го трудоустроено шесть тысяч 536 человек.

Телефон ЦЗН города: 8 (351) 774-56-96.