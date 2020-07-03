Челябинск будет преображаться с помощью столичных архитекторов - помогать местным специалистам в благоустройстве важного для южноуральской столицы общественного пространства приехали представители одного из ведущих архитектурных бюро России WOWHAUS.

Вчера, второго июля, московские архитекторы во главе с директором бюро Анной Ищенко и в сопровождении главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова побывали на набережной озера Смолино вдоль улицы Новороссийской, чтобы понять, какие идеи можно воплотить на заросшей камышом прибрежной территории.

О важном для областного центра событии - прибытии столичных архитекторов - на своей официальной странице в ВКонтакте рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

"Очень приятно видеть в нашем городе профессионалов такого уровня и не менее приятно слышать от них, что берег Смолино в районе пересечения улиц Гагарина и Новороссийской - это очень интересное место", - отметила Наталья Котова.

Градоначальница сообщила своим подписчикам, что впереди у новых друзей Челябинска долгая и кропотливая работа.

"Предстоит провести проектные сессии, обсуждение возможного благоустройства этой территории с жителями, с бизнесом, с инвесторами", - сказала Наталья Котова.

После этого, по ее словам, властям предстоит решить вопрос с финансированием строительства - это, заметила мэр, могут быть как бюджетные, так и внебюджетные средства.

"Главное, что работа начата, и ее завершением должно стать еще одно привлекательное место на карте Челябинска", - подчеркнула Наталья Котова.

Специалисты челябинского управления архитектуры в своем телеграм-канале тоже рассказали о визите столичных коллег, отметив, что умение работать со сложившейся экосистемой - большое преимущество WOWHAUS, которые, благоустраивая общественные пространства, стараются не навредить природе.

В управлении архитектуры уточнили, что сотрудники WOWHAUS проведут в Челябинске три проектных семинара - в июле и августе.

"Челябинцы будут работать с связке с архитекторами и покажут свое видение города на соучаствующем проектировании, - сообщили в управлении. - Мы хотим наладить диалог в профессиональном сообществе и дать возможность челябинским архитекторам перенимать опыт из других городов. Командная работа с WOWHAUS обогатит нас новыми идеями в благоустройстве и повысит конкурентоспособность архитекторов в Челябинске".

У WOWHAUS богатый опыт в благоустройстве - на их счету 11 проектов преображения территорий с водными объектами. Специалисты бюро уже не раз вовлекали жителей российских городов в проектирование. Например, сделали Крымскую и Шелепихинскую набережные в Москве и Казанскую набережную у тульского Кремля.

"Рекомендовали администрации города пригласить архитекторов федерального уровня из WOWHAUS, и вот они уже в Челябинске!" - порадовался оперативной реакции властей на свое предложение коллектив управления архитектуры южноуральской столицы.

Жители Челябинска отреагировали на новость о приезде столичных специалистов неоднозначно. Кто-то порадовался, а кто-то - нет.

"У нас что, своих нет - ни рабочих, ни специалистов? Почему бы не привлечь местных молодых, одарённых людей? Как области и городу начали выделять деньги, москвичи активизировались, в Челябинск на заработки поехали. Новая схема отмывания бюджетных средств?"; "Проекты, далекие от природы. Много бетона и рулонная трава. От неё, говорят, в Москве воробьи исчезли", - вот примеры негативных комментариев.

"Это очень хорошие архитекторы"; "Смолино? Было бы здорово. Кстати, мне тут сообщали как-то, что на Смолино в бытность был мост для гуляющих. Но потом уровень воды поднялся, и его затопило"; "Очень ждём! Нужна велодорожка, чтобы кататься на велосипедах и не мешать пешеходам. Тротуары там узкие и местами плохопроезжабельные"; "Супер новость! Я уже шесть лет живу в Москве и вижу, как этот город меняется на глазах в лучшую сторону. Спасибо, что приглашаете подобного уровня специалистов. У них достаточно опыта для решения подобных задач", - есть в Челябинске и оптимистично настроенные жители, которым идея привлечения к благоустройству москвичей пришлась по душе.