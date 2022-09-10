Челябинск отмечает свой 286-й день рождения и принимает поздравления

Сегодня, десятого сентября, Челябинск с размахом отмечает свой 286-й день рождения и принимает поздравления.

«С днем рождения, Челябинск! У нас очень красивый город. Он постоянно меняется, становится лучше. Посмотрите, как он теперь выглядит вечером. Очень люблю этот вечерний Челябинск. С праздником, Челябинск! Процветания тебе и всем жителям!» - написал в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также любимый город с днем рождения поздравил председатель Законодательного Собрания региона Александр Лазарев:

«Уважаемые челябинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем города! Это всегда долгожданный и любимый праздник, который объединяет всех жителей южноуральской столицы. Основанный 286 лет назад, Челябинск гордится многими славными страницами своей истории. Здесь родились и работали известные государственные деятели, талантливые ученые, инженеры, врачи, писатели, мастера спорта. Удивительные судьбы людей, строивших город, вписаны золотыми буквами в летопись России.

В облике Челябинска органично сочетаются прошлое и современность. Год от года он активно развивается. Растут новые дома, благоустраиваются улицы, парки и скверы, вводятся в эксплуатацию новые дороги, школы, детские сады, спортивные объекты. У города много планов, и особенно радует, что инициаторами многих полезных начинаний являются сами горожане.

Благодарю всех челябинцев, кто своим трудом и энергией делает свой родной город лучше, кто связывает с ним свое будущее. Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия».

Глава южноуральской столицы Наталья Котова, поздравляя жителей с 286-летием родного города, отметила, что «сегодня Челябинск — современный, активно развивающийся мегаполис с богатейшей историей, полной подвигов и побед».

«Каждый день наш город меняется, подчиняясь времени и прогрессу. Строятся дороги, детские сады и школы, спортивные объекты, растут новые жилые кварталы, создаются места отдыха и досуга. Но неизменными остаются люди, наши горожане, наши челябинцы! Как и героические танкоградцы, вы продолжаете ковать свои победы, достигая успехов по многим направлениям. Наши школьники и педагоги, спортсмены и тренеры, прославляют имя Челябинска далеко за его пределами. Промышленные предприятия обеспечивают страну своей продукцией. Высшие учебные заведения выпускают качественно подготовленные профессиональные кадры.

Все вместе мы растем, развиваемся, ведь каждый из нас по-своему любит город и вносит свой вклад в его будущее.

От всей души желаю Челябинску дальнейшего процветания, новых успехов и достижений, а челябинцам крепкого здоровья, мира и счастья! Хочу сказать спасибо всем, кто разделяет желание сделать наш город лучше, тем, кто любит его и бережет! С праздником! С Днем города!».

Начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова, поздравляя жителей с этим чудесным праздником, отметила, что для культурной жизни города нынешний год выдался интересным и насыщенным:

«Наши театры пробовали новые форматы, воспитанники детских школ искусств активно принимали участие в российских и международных конкурсах, тем самым пополняя копилку наград и достижений, а библиотеки, клубы и парки за это время стали настоящими местами притяжения для горожан.

Дорогие друзья, челябинцы, коллеги, от всего сердца поздравляю вас с днём рождения нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, радости и любви.

С праздником, Челябинск! С праздником, любимый город!».