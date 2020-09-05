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Челябинск посетил выдающийся разведчик, Герой России Юрий Шевченко

Общество
Сегодня, 19:20
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В Челябинск приехал представитель службы внешней разведки России, Герой РФ Юрий Шевченко. Его имя в числе семи имен рассекречено в январе 2020-го года.

Российский разведчик-нелегал, внесший серьезный вклад в безопасность государства, стал гостем регионального УФСБ. 

Сегодня, пятого сентября, он посетил музейную экспозицию «Без права на славу - во славу державы», посвященную памяти выдающихся разведчиков - уроженцев уральского региона.

Юрий Анатольевич встретился с челябинскими контрразведчиками и поделился с ними своим бесценным опытом.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, экспозия работает во дворце пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле. 

Выставка создана в декабре 2017-го года к 100-летнему юбилею органов безопасности России с целью увековечивания имен наших земляков-разведчиков. Инициатором ее открытия стал военно-спортивный фонд «Урал» при поддержке службы внешней разведки России, губернатора Челябинской области, объединенного государственного архива региона, областного управления ФСБ, координационного бюро совета ветеранов органов безопасности Уральского федерального округа.

Накануне Юрий Шевченко принял участие в официальном открытии мемориальной доски, установленной в память о первом заместителе директора СВР России генерал-полковнике Владимире Завершинском на его родине в поселке Тарутино Чесменского района Челябинской области. 
В этот день имя В.И. Завершинского было присвоено Тарутинской средней общеобразовательной школы.

 

 

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