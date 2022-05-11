Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

На улицы Челябинска сегодня, 11 мая, вывели 168 единиц техники. Наводить порядок после отшумевших майских праздников помогают 556 рабочих. Об этом сообщает городской Комитет дорожного хозяйства.

План уборки включает в себя очистку дорожного покрытия, тротуаров и прилотковой части. Кроме того, мусор и грязь уберут с остановок общественного транспорта, а также помоют барьерное ограждение.

В ведомстве добавили, что минувшей ночью на дорогах работало 100 единиц техники. В уборке задействовали 138 дорожных рабочих.