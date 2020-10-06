Челябинск простился с чудо-«Богатырем»

Челябинск простился с трамваем «Богатырь М». Вагон успешно прошел в столице Южного Урала обкатку. Однако несмотря на то, что он хорошо себя зарекомендовал, в Челябинске, увы, не остался – трамвай уже увезли обратно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2020-м году вагон приобретен не будет – на это пока нет средств: стоит «Богатырь» недешево.

«Что касается последующих лет - вопрос покупки трамвая «Богатырь» будет решать перевозчик, который, согласно результатам конкурса, начнет работать на маршрутах горэлектротранспорта», - сообщили в миндоре.

Напомним, тестирование двухсекционного трамвайного вагона 71-923М, который является модернизированной версией хорошо себя зарекомендовавшего трамвая 71-923, началось в Челябинске в середине сентября. Вагон – 2019-го года выпуска, создан ПК «Транспортные системы» (Санкт-Петербург).

«Богатырь» имеет уникальную низкопольную поворотную эластичную тележку, три широких двери, широкие накопительные площадки, откидную аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью, современный дизайн, просторный светлый салон.

Длина вагона составляет 19 метров, а ширина – два с половиной. Единовременно прокатиться в нем могут 184 пассажира. Сидячих мест в трамвае 34.

Челябинцы, с замиранием сердца рассматривавшие снимки заезжего красавца, восхищались им и не верили, что трамвай останется в областном центре: уж больно хорош.

Да и печальный опыт расставаний с предшественниками «Богатыря» еще не забылся: детища УКВЗ и «УралТрансМаша» после испытаний в Челябинске, в ходе которых оба трамвая и ломались, и на путях вставали, с разницей в несколько месяцев отправились восвояси. «Богатырь М» показал себя в столице Южного Урала молодцом, однако оказался городу-миллионнику не по карману.