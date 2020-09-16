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В Челябинске на линию вышел «Богатырь М» - горожане гадают, надолго ли

Общество
Сегодня, 17:40
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске на линию вышел «Богатырь М» - тестирование очередного чудо-трамвая началось.

Двухсекционный трамвайный вагон 71-923М является модернизированной версией хорошо себя зарекомендовавшего трамвая 71-923.

«Богатырь М», доставленный в Челябинск в сентябре, - 2019-го года выпуска, создан ПК «Транспортные системы» (Санкт-Петербург). Он имеет уникальную низкопольную поворотную эластичную тележку, три широких двери, широкие накопительные площадки, откидную аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью, современный дизайн, просторный светлый салон.

Длина вагона составляет 19 метров, а ширина – два с половиной. Единовременно прокатиться в нем могут 184 пассажира. Сидячих мест в трамвае 34.

Фотография эффектного трамвая, вышедшего на линию, появилась сегодня, 16-го сентября, в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

Горожане восхищаются красотой вагона и не верят, что его купят для жителей южноуральской столицы, а также отмечают, что он не вписывается в серый облик города: слишком хорош. Есть и те, кто верит, что «Богатырь М» останется с челябинцами (оптимисты в явном меньшинстве).

Отношения областного центра с современным общественным электротранспортом вообще-то не особо складываются. Вспомнить хотя бы детища УКВЗ и «УралТрансМаша», которые недолго вдохновляли горожан – после испытаний, в ходе которых транспортные средства и ломались, и на путях вставали, оба трамвая – с разницей в несколько месяцев - отправились восвояси.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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