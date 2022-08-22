Челябинск с днем рождения поздравят Анна Асти и солисты столичных театров

Десятого сентября жителей Челябинска с Днем города поздравят популярная исполнительница Анна Асти, а также солисты Большого и Мариинского театров, которые выступят вместе с Государственным симфоническим оркестром.

Концерт состоится на Театральной площади южноуральской столицы, сообщил сегодня, 22-го августа, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, также десятого сентября в областном центре состоится праздничный салют по случаю очередного дня рождения мегаполиса.

Сергей Авдеев рассказал, что афиша праздничных мероприятий была утверждена в пятницу, 19-го августа. Всего в период с третьего по 18-е августа в Челябинске по случаю Дня рождения города состоится 31 мероприятие, главные праздничные события пройдут десятого сентября. В этот день, кроме выступлений на Театральной площади и салюта, у ледовой арены «Трактор» будет развернута большая концертно-спортивная площадка.