19.01.2023
Златоустовская «Уралочка» уступила действующему чемпиону России
18.01.2023
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области и объявлены еще в двух
18.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 января (18+)
18.01.2023
В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов
18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
24.10.2022
Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи
25.08.2022
«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала
17.08.2022
Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ
14.07.2022
Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопия «Два холма» на ТНТ
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023