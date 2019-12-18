Челябинская елка вошла в ТОП-30 самых высоких новогодних красавиц России
Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 14:41
Автор: 
Инна Шемаева

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России на праздник Новый год 2020 в декабре 2019 и январе 2020 года. Челябинская елка не самая высокая, но она вошла в ТОП-30.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

 

Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м). Главные елки в Москве и Уфе — это живые ели.

В топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками входят Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Калуга (22 м) и Мурманск (22 м).

Топ-30 городов по высоте новогодних елок дополняют Великий Новгород (21 м), Ижевск (20 м), Челябинск (20 м) и Ростов-на-Дону (20 м).

Главная елка Челябинска высотой 20 метров на площади Революции была установлена 6 декабря 2019 года и торжественно откроется 25 декабря 2019 года вместе с Ледовым городком.

Автор: 
Инна Шемаева
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