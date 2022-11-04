Челябинская гумколонна придет на место вовремя

Бронированный автомобиль и 20 тонн продуктов от производителей Челябинской области отправлены жителям Ясиноватой в преддверии Дня народного Единства. Это 19-я гуманитарная колонна, собранная южноуральцами для подшефной территории ДНР.

“Ко Дню народного единства вдвойне символично”, - сказал председатель Заксобрания и руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев, дав старт движению колонны.

Единороссы координировали сбор гуманитарной помощи от предприятий и жителей региона и организовали доставку до места назначения.



Большую часть груза составили продукты питания для жителей Ясиноватой.

«Наш народ постоянно объединяется и это мы видим на своем трудовом коллективе, - сказал президент компании «СоюзПищепром» Александр Берестов, чье предприятие направило очередную партию продуктов питания для Ясиноватой. - У нас прошла частичная мобилизация, 16 человек призвали, мы полностью держим ситуацию с семьями, женами, детьми под контролем, помогаем им материально и делаем дополнительные надбавки. Мы грузим помощь многократно, но главное то, что есть живая связь между фронтом и тылом. Поэтому наш принцип - все для фронта, все для Победы».

В Ясиноватой в это время, как сообщает местный паблик, под обстрелами сотрудники местной администрации доставили гуманитарную помощь ветерану Надежде Стромило, а еще предупредили население: “С 4 ноября выдача питьевой бутилированной воды временно приостановлена! (…) Администрация города уже формирует новый запас бутилированной воды для населения. О возобновлении выдачи питьевой воды будет сообщено дополнительно”. Так что гуманитарный груз будет своевременным.