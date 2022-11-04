Челябинская гумколонна придет на место вовремя

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
На житейских перекрестках
Космос
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
На житейских перекрестках
Космос
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.11.2022

Истец попал из одной больницы в другую с постинъекционным абсцессом

Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, четвертого ноября, православные отметят праздник Казанской иконы Божией Матери - празд
04.11.2022

Православные отметят четвертого ноября праздник Казанской иконы Божией Матери
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, четвертого ноября, жители Челябинска и области отметят День народного единства разнооб
03.11.2022

АФИША мероприятий

Челябинская область отметит День народного единства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса приходит информация, что порядка в управлении
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.11.2022

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Фершампенуаз Челябинской области прошел общественный форум «Нагайбаки Южного Урала». Участ
03.11.2022

Сохранение традиций коренного малочисленного народа съехались обсудить 165 человек

Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

Единая Россия
ДНР
Ясиноватая
гуманитарная помощь
спецоперация на Украине
Общество
04.11.2022 08:54
Фото: Челябинское региональное отделение ВПП

Челябинская гумколонна придет на место вовремя

Груз доставят в Ясиноватую, где продукты раздают под обстрелами и приостановлена раздача бутилированной воды

Бронированный автомобиль и 20 тонн продуктов от производителей Челябинской области отправлены жителям Ясиноватой в преддверии Дня народного Единства. Это 19-я гуманитарная колонна, собранная южноуральцами для подшефной территории ДНР.  

 

“Ко Дню народного единства вдвойне символично”, - сказал председатель Заксобрания и руководитель фракции «Единая Россия»  Александр Лазарев, дав старт движению колонны.  

 

Единороссы координировали сбор гуманитарной помощи от предприятий и жителей региона и организовали доставку до места назначения. 
 
Большую часть груза составили продукты питания для жителей Ясиноватой.   

 

 

«Наш народ постоянно объединяется и это мы видим на своем трудовом коллективе, - сказал президент компании «СоюзПищепром» Александр Берестов, чье предприятие направило очередную партию продуктов питания для Ясиноватой. - У нас прошла частичная мобилизация, 16 человек призвали, мы полностью держим ситуацию с семьями, женами, детьми под контролем, помогаем им материально и делаем дополнительные надбавки. Мы грузим помощь многократно, но главное то, что есть живая связь между фронтом и тылом. Поэтому наш принцип - все для фронта, все для Победы». 

 

В Ясиноватой в это время, как сообщает местный паблик, под обстрелами сотрудники местной администрации доставили гуманитарную помощь ветерану Надежде Стромило, а еще предупредили население: “С 4 ноября выдача питьевой бутилированной воды временно приостановлена! (…) Администрация города уже формирует новый запас бутилированной воды для населения. О возобновлении выдачи питьевой воды будет сообщено дополнительно”. Так что гуманитарный груз будет своевременным. 

Автор: Любовь Яржемская
Единая Россия
ДНР
Ясиноватая
гуманитарная помощь
спецоперация на Украине
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2022

Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2022

Янус Путконен: Зерновую сделку не выполнил Запад

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный справедливоросс России Сергей Миронов поддержал инициативу депутата Госд
Федерация

Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России

03.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День народного единства и день празднования Казанской иконы Божией Матери, четвертого ноября, н
Общество

В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход

03.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области впервые получили возможность купить в супермаркете местные яблоки
Среда обитания

Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл

02.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область в осенний призыв текущего года,
Общество

Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране

02.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
40 детей из Луганской народной республики приедут на каникулы в Челябинскую область. «Группа дете
Общество
Спецоперация на Украине

Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»

01.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголов
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры

31.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.11.2022

Истец попал из одной больницы в другую с постинъекционным абсцессом

Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, четвертого ноября, православные отметят праздник Казанской иконы Божией Матери - празд
04.11.2022

Православные отметят четвертого ноября праздник Казанской иконы Божией Матери
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, четвертого ноября, жители Челябинска и области отметят День народного единства разнооб
03.11.2022

АФИША мероприятий

Челябинская область отметит День народного единства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса приходит информация, что порядка в управлении
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.11.2022

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Фершампенуаз Челябинской области прошел общественный форум «Нагайбаки Южного Урала». Участ
03.11.2022

Сохранение традиций коренного малочисленного народа съехались обсудить 165 человек

Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.11.2022 10:16

Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

04.11.2022 08:54

Челябинская гумколонна придет на место вовремя

04.11.2022 02:27

Православные отметят четвертого ноября праздник Казанской иконы Божией Матери

03.11.2022 23:11

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

03.11.2022 21:15

С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой

03.11.2022 20:50

В День народного единства в Челябинской области – снег, местами сильный

03.11.2022 20:37

Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области

03.11.2022 19:17

Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)

03.11.2022 18:55

Челябинская область отметит День народного единства

03.11.2022 17:49

В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14

03.11.2022 17:29

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

03.11.2022 17:20

Челябинская ДЮСШ по техническим видам спорта ждет новую трассу

03.11.2022 16:43

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи

03.11.2022 16:34

Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области

03.11.2022 16:28

Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле

03.11.2022 16:19

Казанская икона Божией Матери станет единственным экспонатом выставки в Челябинске

03.11.2022 16:18

Челябинская филармония налаживает сотрудничество с Кореей

03.11.2022 16:04

В ноябре пенсию в Челябинской области начали доставлять досрочно

03.11.2022 16:00

Ипотечное страхование: сколько стоит и кого защищает

03.11.2022 15:57

«Подъемные» для педагогов Златоуста

03.11.2022 14:34

Окончание СВО может стать новым Днем народного единства

03.11.2022 14:20

Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России

03.11.2022 12:24

Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС

03.11.2022 12:23

За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо

03.11.2022 12:22

Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

03.11.2022 11:53

Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью

03.11.2022 11:48

Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО

03.11.2022 11:40

Женский форум URAL IRON LACE в Челябинске

03.11.2022 11:21

Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга

03.11.2022 11:00

В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход

03.11.2022 10:53

ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные

03.11.2022 10:48

Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц

03.11.2022 10:33

Спасенный в Челябинске ястреб стал обитателем Каштакского бора

03.11.2022 10:19

Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных

03.11.2022 10:01

В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты

03.11.2022 09:37

Коркинские студенты ярко и вкусно отметили фестиваль народов России

02.11.2022 17:49

Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников

02.11.2022 17:43

Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере

02.11.2022 17:28

В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах

02.11.2022 17:14

В сквере у челябинской «Юности» установят стальные урны и велопарковки

02.11.2022 17:12

Анонсы событий и мероприятий на третье ноября (18+)

02.11.2022 17:07

Тренинг по адаптации особых детей прошел в школе-интернате спортивного профиля Челябинска

02.11.2022 16:47

В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»

02.11.2022 16:21

В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы

02.11.2022 16:16

В четверг в Челябинской области местами мокрый снег и снег

02.11.2022 15:40

Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл

02.11.2022 15:38

Янус Путконен: Зерновую сделку не выполнил Запад

02.11.2022 15:29

На челябинской площади Революции заменят восемь ослабленных елей

02.11.2022 15:01

Денис Майданов призвал южноуральцев поддержать земляков-участников СВО

02.11.2022 14:31

Правительство выделило средства на создание экопромышленного парка в Челябинской области

02.11.2022 14:23

В Челябинске спасли восемь собак, хозяйка которых умерла дома

02.11.2022 13:52

Где слушать актуальную музыку?

02.11.2022 13:41

Игра челябинского «Трактора» - это сплошной валидол

02.11.2022 13:26

Южноуральцы стали больше тратить на путешествия и меньше на автомобили

02.11.2022 13:05

Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране

02.11.2022 12:38

Люди в погонах в Чесменском районе спасли лебедя из ледяного плена

02.11.2022 12:12

Янус Путконен: Возможность размещения ядерного оружия в Финляндии – это суицидальный шаг

02.11.2022 12:06

В Челябинской области уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться

02.11.2022 11:36

Курчатовцы охотно отозвались на призыв собрать помощь мобилизованным

02.11.2022 11:35

Челябинец Олег Голиков пожаловался в ФАС России на резкое подорожание амуниции

02.11.2022 11:26

Ветераны вневедомственной охраны Росгвардии передали теплые вещи для мобилизованных Южного Урала

02.11.2022 11:14

Почтовые отделения Челябинской области изменят график работы в связи с Днем народного единства

02.11.2022 11:07

ГИБДД Челябинской области перешло на усиленный режим работы

02.11.2022 10:58

В Чурилово совершен налет на еще не успевшую открыться новую библиотеку

02.11.2022 10:44

ММК наградит лидеров «Цифрового Олимпа»

02.11.2022 10:04

В связи с предстоящим праздником изменится порядок курсирования электричек на ЮУЖД

02.11.2022 09:54

Южноуральцам рассказали о графике работы регистрационных подразделений ГИБДД в праздники

02.11.2022 09:48

В Челябинск поступило 25 новых вагонов с УКВЗ из партии этого года

02.11.2022 09:36

Городской детский травмпункт Челябинска временно переезжает в горбольницу №9

02.11.2022 09:24

«ММК-МЕТИЗ» примет участие в международной промышленной выставке

02.11.2022 09:13

Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с великим наследием Волжской Булгарии

01.11.2022 20:34

Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады, усиление ветра

01.11.2022 19:36

В среду в Челябинской области – снег, местами дождь, порывистый ветер

01.11.2022 19:21

Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)

01.11.2022 18:57

Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную

01.11.2022 18:55

За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое

01.11.2022 17:19

В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов

01.11.2022 17:11

В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари

01.11.2022 16:54

Полицейские помогли сохранить деньги челябинке

01.11.2022 16:30

РМК подвела итоги реализации проекта «Измени свой город к лучшему»

01.11.2022 16:29

Промипотеку доработают с учетом предложений челябинских промышленников

01.11.2022 15:41

Лептура ты четырехполосая: россиянам предложили заменить нецензурные слова названиями насекомых-вредителей

01.11.2022 15:27

МегаФон Хаб поможет 52 миллионам цифровых клиентов Почты России оперативно получать информацию

01.11.2022 14:50

ММК признан лидером среди металлургических компаний страны в развитии промтуризма

01.11.2022 14:44

Запрет полетов в 11 аэропортов Юга России продлен до девятого ноября

01.11.2022 14:12

ВТБ запускает трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых

01.11.2022 13:48

Челябинскую девушку, которая поймала выпавшего из окна ребенка, наградят в Совете Федерации

01.11.2022 13:29

Большегрузы на Шершневскую плотину не пустят

01.11.2022 13:24

Экс-главу Агаповского района, задержанного ФСБ, оставили на свободе

01.11.2022 12:37

Акция «Внимание, переезд!» стартовала на ЮУЖД

01.11.2022 12:31

Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»

01.11.2022 11:47

Исторический музей приглашает челябинцев на «Ночь искусств»

01.11.2022 11:36

Янус Путконен: Украина вооружает экстремистов в Финляндии

01.11.2022 11:32

В Челябинске пьяный водитель из Башкортостана устроил гонки с полицейскими

01.11.2022 11:22

Арестован водитель, сбивший двух пешеходов

01.11.2022 11:16

Кому пересчитают пенсию с первого ноября

01.11.2022 11:15

ММК укрепляет сотрудничество с партнерами в Узбекистане

01.11.2022 11:12

В Челябинске задержана злодейка, прятавшая лицо под медицинской маской

01.11.2022 11:03

Награды победителям фестиваля «Соцветие дружное Урала» и лауреатам «Национального признания»

01.11.2022 10:43

Алексей Текслер: Помогали и будем помогать нашим военнослужащим