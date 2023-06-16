Челябинская область активно развивает агломерационные связи

Перспективы развития российских агломераций и инструменты, необходимые для усиления положительных эффектов от этого процесса, обсудили на панельной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023) «Агломерации: точки роста в эпоху турбулентности». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскрыл роль агломерационных связей в развитии региона.

«Челябинская область – урбанизированный регион. У нас порядка 83% населения живут в городах и только около 17% – в сельской местности», - рассказал губернатор и отметил, что в регионе ярко выражены две агломерации – Челябинская и Магнитогорская, которых сосредоточено 62% населения, 70% инвестиций, более 70% отгруженных товаров и услуг в масштабах экономики региона. И поэтому на сегодня в регионе, как и в стране, основной экономический рост получают в агломерациях. Но при этом программы развития есть по всем 43 муниципалитетам.

Глава региона добавил, что, понимая эти эффекты, правительство области активно занимается развитием агломерационных процессов. Так, приоритетными направлениями развития Челябинской агломерации является усиление транспортного каркаса, градостроительное планирование в рамках концепции «20-минутного города», строительство межуниверситетского кампуса, создание современной культурной и социальной инфраструктуры, улучшение экологии.

В развитии Магнитогорской агломерации Алексей Текслер выделил такие приоритетные направления, как обновление общественного транспорта, создание парка современной городской среды «Притяжение», реконструкция аэродромного комплекса, запуск «Ласточки», связывающей Магнитогорск и Челябинск.

Две агломерации в регионе связали скоростным железнодорожным движением – между ними запущена «Ласточка». За два года перевезено уже более миллиона пассажиров. «По времени это быстрее, чем на автобусе, и самое главное – комфорт пассажиров. Плюс мы заезжаем в наши крупные районные центры», - пояснил Алексей Текслер.

Кроме усиления внутрирегиональных агломераций, Южный Урал развивает и межрегиональные. На сегодня агломерация Челябинск - Екатеринбург является третьей по численности России. Важными шагами в ее развитии стало расширение скоростной магистрали М-5 до четырех полос и запуск экспресс-поезда «Орлан», который заходит в три районных центра по Челябинской области, один районный центр – в Свердловской области.

«Таких аналогов нет в стране, когда два крупных индустриальных центра активно развиваются вместе. Мы видим в агломерациях драйвер развития, так как рост экономики в них идет быстрее», - отметил Алексей Текслер и подчеркнул, что вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым развивают агломерационные связи.