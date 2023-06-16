16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
16.06.2023
Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения
16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
Челябинская область активно развивает агломерационные связи
08.06.2023
В Челябинской агломерации запустят новый маршрут
05.06.2023
Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы
03.02.2023
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023