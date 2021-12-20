Челябинская область отправила призывников в Президентский полк.

На службу в столицу Российской Федерации десять южноуральцев отправились в сопровождении представителя элитного воинского подразделения.

По случаю отправки ребят в Москву на областном сборном пункте «Челябинск-Южный» состоялось небольшое торжество - с традиционными словами напутствия и пожеланиями хорошей службы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате региона, по данным на конец прошлой недели, Челябинская область выполнила государственное задание на осенний призыв 2021-го года, составляющее чуть более трех тысяч человек, примерно на 90 процентов.

Отправки команд идут в соответствии с графиком, без срывов, и с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, действующих в период пандемии коронавируса.

СПРАВКА

Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк - российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля - официальной резиденции президента страны, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов и несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.