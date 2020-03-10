Челябинская область получит более 25 миллионов рублей на выплаты врачам за раннее выявление онкологии

Челябинская область получит 25 миллионов 145,5 тысячи рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования на стимулирующие выплаты медработникам за ранее выявление онкологических заболеваний.

Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном сайте кабмина.

Курганская область получит на эти цели 6 миллионов 952 тысячи рублей, Свердловская область – 28 миллионов 437 тысяч рублей.

Всего на выплаты стимулирующего характера за качественную диагностику онкозаболеваний будет направлено 1,2 миллиарда рублей из бюджета ФОМС. Эта мера должна помочь увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение достаточно высоки.

Напомним, закон о выплатах врачам за раннее выявление онкологии во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров был принят в ноябре 2019 года. За каждый выявленный случай рака будут выплачивать по одной тысяче рублей. «Денежные средства медицинским работникам будут выплачиваться только при соблюдении сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение и выполнении диагностических и иных исследований», - уточнили в ФОМС.

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

Кроме того, с 2020 года при подозрении на онкологическое заболевание диагностические исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней с момента назначения, консультации врачей-специалистов - в течение трех рабочих дней.