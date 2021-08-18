Челябинская область усилит поддержку региональных производителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований продолжить работу по поддержке местных производителей и наполнению регионального рынка их продукцией.

Соответствующие поручения были даны сегодня, 18 августа, на совещании с членами правительства и главами.

«Цены на «борщевой набор» пошли вниз. Необходимо продолжать работу, в том числе через организацию сезонных ярмарок на хорошо проходимых местах, площадях, площадках перед ТРК, естественно, контролируя соблюдение противоэпидемических мер», - отметил Алексей Текслер.

С 19 по 21 августа на площадке ледовой арены «Трактор» в Челябинске пройдет главная сельскохозяйственная выставка региона - «АГРО-2021». Южноуральцы смогут приобрести продукты местных производителей по доступным ценам.

Губернатор подчеркнул также, что необходимо усилить поддержку региональных производителей не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях.

«Один из механизмов поддержки – вовлечение наших предприятий в государственные и муниципальные закупки в рамках национальных проектов, наших государственных программ», - подчеркнул Алексей Текслер.

Так, в регионе планируется до конца года принять программу, которая позволит поэтапно в течение трех лет заменить пожарную технику. Противопожарная областная служба получит новые пожарные машины на сумму более 100 миллионов рублей.

Будет приобретаться пожарная техника на базе автомобилей «Урал». «Это вот ровно из этой серии, коллеги, - подчеркнул Алексей Текслер. - И тут стесняться никого не будем, здоровый протекционизм всегда уместен и необходим, а в нынешних условиях это еще один способ поддержать трудовые коллективы, наших земляков».

ФОТО: пресс-служба губернатора