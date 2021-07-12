Челябинские чиновники отчитались о ситуации с зачислением малышей «Ньютона» в первые классы

Более сорока челябинских семей, проживающих в новом микрорайоне «Ньютон», еще не знают, в какой школе будут учиться их дети – будущие первоклассники.

О ситуации с зачислением малышей «Ньютона» в первые классы сегодня, 12-го июля, на аппаратном совещании в мэрии доложил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, ситуация в преддверии нового учебного года в «Ньютоне» сложилась непростая. Микрорайон - в числе самых проблемных территорий областного центра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, получив множество жалоб от населения (включая жителей «Ньютона»), поручил министерству образования региона разобраться с проблемой записи маленьких жителей южноуральской столицы в первый класс. Власти Челябинска, признав наличие проблемы с нехваткой мест в первых классах для маленьких жителей микрорайона «Ньютон», заявили о своей готовности работать с каждым ребенком, не попавшим в местный образовательный центр, индивидуально.

Отвечая на вопрос главы города Натальи Котовой, как выполняется поручение по зачислению будущих первоклассников в школы, Сергей Авдеев сообщил, что всего мест не хватило 129-ти ребятам и что родители 76-ти детей на сегодняшний день уже подали заявления и их чада зачислены в другие образовательные организации.

«Незачисленными остаются 42 ребенка, но созданы дополнительные классы в 129-й и 154-й школах. Причем эти классы предусмотрены только для жителей микрорайона «Ньютон» - для того чтобы родителям этих детей было удобнее кооперироваться. И 12 человек зачислены в первый класс 36-й школы. Таким образом, на данный момент все дети «Ньютона» обеспечены местами в образовательных организациях города. Родителям 42-х детей предстоит определиться с выбором школы. Надеюсь, к концу этой недели мы данную работу завершим», - сказал Сергей Авдеев.

Наталья Котова подчеркнула, что нужно «провести эту работу до последнего ребенка, чтобы все дети оказались в той или иной школе».

Также мэр отметила, что силами управления капитального строительства Челябинска – по программе строительства объектов образовательной системы – в микрорайоне «Ньютон» будет построена вторая школа.

«При комплексной застройке территории, создавая такое количество детских садов (их в «Ньютоне» строится сразу несколько), застройщик должен был параллельно строить и вторую школу», - сказала Наталья Котова.

По ее словам, продавая квартиры в микрорайоне челябинским семьям, строительная компания должна была предусмотреть и возведение необходимого количества школ для их детей.

«Застройщик не мог не знать примерного числа детей, живущих в «Ньютоне». И при грамотной организации комплексного освоения территории подрядчик уже мог начать строительство здесь второй школы», - заметила Наталья Котова, посетовав, что этого не произошло и что сейчас вопрос строительства образовательного учреждения ложится на плечи городских и областных властей.

«Строительная компания однозначно обещала, что в ЖК «Ньютон» будут и детские сады, и школы. Очень жаль, что своего слова застройщик не сдержал», - сказала мэр.

Заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне на сегодняшней «аппаратке» доложил Наталье Котовой, что в конце текущего года – начале следующего в столице Южного Урала планируется строительство двух школ: по улице Татищева в микрорайоне «Ньютон» (на тысячу 520 мест) и недалеко от микрорайона «Парковый-2», на участке возле «Метрана».

Ввод данных объектов в эксплуатацию случится не раньше 2023-го года.

Владимир Шамне сообщил также, что застройщик – компания «Голос» (бывшая компания «Легион», сменившая название) – уже спроектировал школу в 20-м микрорайоне ЖК «Ньютон», однако строительство начнется лишь в вышеназванный период.

Наталья Котова отметила, что в Челябинске существует целый ряд микрорайонов, где возведение социальных объектов отстает от строительства многоквартирных домов.

«Это «Академ Риверсайд» (здесь догоняем школой на тысячу сто мест, которая строится в первом микрорайоне в этом году, но даже ее может быть недостаточно, чтобы принять всех детей), Чурилово, «Парковый-2», «Ньютон», а также Тополинка – здесь есть необходимость в строительстве одной или даже двух школ», - перечислила Наталья Котова территории с дефицитом образовательных учреждений.

Владимиру Шамне мэр поручила следить за застройщиками и координировать их деятельность. По мнению градоначальницы, строительные компании, продавая людям квартиры, должны честно говорить покупателям: «Школы в этом году не будет».