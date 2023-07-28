В Челябинске состоится Собрание инициативной группы по референдуму об отказе от внутригородского деления

Сегодня, 28 июля, в Челябинске состоится Собрание инициативной группы по проведению местного референдума по вопросу об отказе от районных Советов депутатов (ликвидации внутригородского деления Челябинского городского округа).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист, председатель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Напомним 24 июля 2023 года Челябинский облизбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов. Вопрос об отказе от районных Советов депутатов на этот референдум выносить не стали.

По мнению Щербакова, вопрос преобразования города (ликвидация районных депутатов) должен решаться с согласия жителей. Он также подчеркивает, что согласно ФЗ № 131 (ст. 13), учет мнения населения при преобразовании города обязателен и выявляется на референдуме, либо в иной форме, установленной региональным законом Публичные слушания).

Накануне, 27 июля, на заседании Законодательного собрания области одобрены поправки в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области».

Документ дополнен статьей: «Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушаниях».

Публичные слушания по преобразованию Челябинска уже прошли две недели назад. Будут ли их решения иметь законную силу, ибо они состоялись до принятия закона? Общественники намерены провести референдум по ликвидации районных Советов депутатов города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

С 2014 года выборы депутатов Челябинской городской думы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющих все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

В июле по итогам публичных слушаний жители Челябинска поддержали отмену двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и возвращение прямых выборов Гордумы.

Избирательная комиссия Челябинской области 24 июля 2023 года зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов. Документы переданы в Законодательное собрание области. Региональный парламент должен в течение пяти дней уведомить об этой инициативе президента, Совет Федерации, Госдуму, Правительство и Центральную избирательную комиссию России. Предстоит также проверить формулировки вопросов. На это дается еще 15 дней.