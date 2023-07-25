Челябинский облизбирком одобрил заявку на референдум по возврату прямых выборов глав

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов.

Соответствующее решение принято на заседании облизбиркома 24 июля 2024 года. С постановлением можно будет ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области, в разделе «Документы избирательной комиссии».

Как сообщил в своем Telegram-канале юрист, председатель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, представленные документы были признаны соответствующими законодательству.

Далее документы будут переданы в Законодательное собрание области. Региональный парламент должен в течение пяти дней уведомить об этой инициативе президента, Совет Федерации, Госдуму, Правительство и Центральную избирательную комиссию России. Предстоит также проверить формулировки вопросов. На это дается еще 15 дней, уточнил Щербаков.

Если вопросы признают правомочными, то выдаётся свидетельство и можно будет открывать счет для сбора средств, собирать подписи в поддержку референдума.

Напомним, на референдум предлагается вынести два вопроса:

- о возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области (сейчас в большинстве городов и районов области глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию).

- о возврате прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы при сохранении районных советов депутатов.

Изначально планировали вынести на референдум еще и вопрос об отказе от районных Советов депутатов (ликвидации внутригородского деления Челябинского городского округа).

ДЛЯ СПРАВКИ

Девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

С 2014 года выборы депутатов Челябинской городской думы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющих все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

В июле по итогам публичных слушаний жители Челябинска поддержали отмену двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и возвращение прямых выборов Гордумы.