Челябинские многолетники выходят из укрытия

В Центральном районе Челябинска, который славится изобилием многолетних цветов, в понедельник, 11-го апреля, начинается работа по «освобождению» растений.

«С сегодняшнего дня подрядчик начинает снимать все зимние укрытия клумб многолетников, которые мы укрывали в начале зимы», - рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Он отметил также, что с конца апреля будет начат мониторинг всех не переживших зимний период растений. На эту работу, по прогнозам Виктора Ереклинцева, уйдет пара недель.