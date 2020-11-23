Челябинские обезьяны нуждаются в пледах

Челябинский зоопарк объявил сбор пледов. Человекообразным обезьянам нужны пледы – они, как маленькие дети, укутавшись во что-нибудь мягкое, любят создавать свой уютный мирок.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

По ее словам, челябинцы всегда охотно откликаются на просьбы зоопарка. Так и в случае с пледами для обезьян – бывает, привозят по несколько мешков.

В прошлом году люди так хорошо помогли зоопарку, что запасы пледов начали подходить к концу только сейчас. А ведь крупные приматы в большинстве случаев ведут себя как хулиганистые дети, и пледам довольно быстро приходит конец. В среднем один плед выдерживает пару стирок и пару использований, пока окончательно не превращается в «решето». Важно, чтобы одеяло было без наполнителя – иначе обезьяны рискуют попробовать его на вкус.

«Дорогие челябинцы, если у вас дома вдруг завалялся ненужный плед или шерстяное старое покрывало, которое жалко выбросить, то вы можете принести их нам, и мы будем очень-очень сильно благодарны за это», - говорит Любовь Кадомцева.

Если предварительно хотите связаться с зоопарком по данному вопросу, то сделать это можно через личные сообщения или через почту.

Пледы и покрывала можно оставить на кассе зоопарка.