Челябинские родители проверили качество питания учеников школы №51

В Челябинске сегодня, десятого марта, представители родительской общественности посетили школу №51 Ленинского района, чтобы лично проверить качество организации питания детей.

Как рассказала член Екатерина Пичугина, мама восьмиклассницы, родителям важно знать, что едят их дети в учебных заведениях.

«В школе ребенок проводит значительную часть времени, и здесь он должен получать качественное сбалансированное питание, – подчеркнула Елена, член комиссии. – Не секрет, что дети не всегда едят в школе то, что им предлагается, но с чем это связано – с объективными причинами или индивидуальными предпочтениями? Постараемся выяснить».

В школе №51, которая подверглась пятничной проверке, учится ребенок одной из проверяющих. По словам представителей родительского сообщества, в недавнем времени из этого образовательного учреждения поступило обращение по вопросу качества организации питания.

«В нашем учреждении школьный штаб родительского контроля проводит проверки ежемесячно и даже чаще, – пояснила заместитель директора Елена Иванова, ответственная за организацию питания. – При этом с проверками столовую посещают разные составы комиссий, чтобы как можно больше родителей смогли ознакомиться с процессом организации питания в школе. Мы слышали, что проверки могут быть проведены родителями детей из других школ, но, конечно, не ожидали, что сами подвергнемся проверке общегородским штабом».

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, родители к проверке подготовились основательно: сегодня у них с собой одноразовые шапочки и халаты, а также чек-лист, в котором каждый проверяющий ставит отметки: температура блюд, вкусовые качества, санитарное состояние столовой, наличие журналов бракеража и многое другое. По запросу родителей заведующий производством предоставляет всю документацию, попутно отвечая на вопросы родителей.

«В нашей бригаде семь человек, мы готовим сами - для этого на пищеблоке имеется все необходимое оборудование, - рассказала заведующая производством Елена Потапова. – Мы не используем полуфабрикаты, готовим самостоятельно из сырья, которое привозится ежедневно, кроме того, в блюдах не используется сухое молоко – исключительно натуральное. На все продукты имеется необходимая документация, сертификаты качества».

Финальный этап проверки – дегустация. Родителям предложили попробовать контрольные блюда – овощное рагу с фрикаделькой и плов из птицы.

Замечаний у проверяющих не оказалось.

«По итогам проверки мы составим акт, копию которого направим в школу, – резюмировала Екатерина Пичугина. – Думаем, такие проверки в будущем должны войти в практику».

В мэрии напомнили, что в соответствии с поручением главы Челябинска Натальи Котовой, которое было дано 20-го февраля, в областном центре усилен контроль за организацией питания в школах, в том числе с привлечением родителей. В общеобразовательных организациях проходят родительские собрания на тему организации питания, а также проверки силами родительского контроля.