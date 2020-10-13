Челябинские ученые будут изучать коренные народы Севера вместе с заповедником «Пасквик»

Челябинский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве в изучении коренных малочисленных народов Севера с природным заповедником «Пасквик».

Заключение соглашения стало результатом визита научной группы института образования и практической психологии ЧелГУ в заповедную территорию в поселке Никель Мурманской области. Психологи вуза приняли участие в научном семинаре, где обсуждались международные проекты «Коларктик» и сотрудничество в Арктической зоне России.

Визит делегации ЧелГУ в Мурманскую область состоялся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Трансформация экономического поведения коренных малочисленных народов Арктической зоны Российской Федерации в условиях глобализации». Грант реализуется группой учёных из разных университетов под руководством заведующей кафедрой общей и профессиональной педагогики института образования и практической психологии ЧелГУ Светланы Курносовой второй год.

«Заповедник «Пасвик» - уникальная территория на границе России, Норвегии и Финляндии, научный центр, ставший площадкой для диалога об экономических ценностях территориальных общин коренных малочисленных народов Арктической зоны», - рассказала Светлана Курносова.

По ее словам, сюда съехались представители временного научного коллектива по исполнению гранта из Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, Сибирского федерального университета, Научного центра изучения Арктики. По онлайн-связи подключились представители норвежской стороны.

«Мы поделились результатами своих научных исследований, а также заключили соглашение о сотрудничестве между государственным природным заповедником «Пасвик» и ЧелГУ», - сообщила Светлана Курносова.

Свои исследования ученые проводят во время многочисленных экспедиций. В августе этого года группа отправилась на Камчатку. Анкетирование местных жителей также проводилось в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Архангельской области, на полуострове Таймыр. Ученые общались с долганами, ненцами, эскимосами, хантами, коряками.

«Мы изучаем трансформацию экономического поведения в эпоху глобализации в местах традиционного расселения коренных малочисленных народов. Например, основой экономической деятельности для коренного народа Ямала является кочевое оленеводство, а для этого нужны пастбища, которые всё больше сокращаются из-за создания предприятий топливно-энергетического комплекса. При этом дети из семей коренных народов не готовы заниматься другой деятельностью, у них низкие успехи в учебе, им сложно социализироваться. Эти проблемы признаются на мировом уровне. Из проведенного анкетирования очевидно, что необходимо менять систему образования в этих регионах, чтобы дети могли лучше усваивать программу, понимали, какие возможности для них есть в поселках, городах, какие профессии доступны», - отметила Светлана Курносова.

После заключения соглашения с заповедником «Пасвик» к изучению уникальной природы смогут подключиться и другие ученые ЧелГУ - например, биологи и ботаники. В планах научного коллектива на 2021-й год - общение с коренными народами Канады, Гренландии, Норвегии и Финляндии.