Челябинские власти не продлят «Техсервису» разрешение на строительство высоток рядом с бором

Мэрия Челябинска не продлила компании «Техсервис», тесно связанной с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, разрешение на строительство многоквартирных домов рядом с городским бором.

Вот предыстория. В конце 2017 года ООО «Техсервис» получило от администрации Челябинска (мэром тогда был Евгений Тефтелев) четыре разрешения на строительство на Лесопарковой 6-А многофункционального комплекса с помещениями спортивного назначения, объектами общепита, апартаментами гостиничного типа и подземной парковкой. Строительство 24-этажного объекта должно было осуществляться в несколько этапов. Срок действия разрешения на первый этап строительства – до 30-го марта 2023 года.

В администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» пояснили, что параметры строительства были определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки для зоны спортивно-зрелищных объектов (зона Б.2.4). Застройщик документацию по планировке территории, определяющую параметры строительства, в том числе нагрузку на действующие сети, не разрабатывал.

«На сегодняшний день застройщик - ООО «Техсервис» - обратился с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство первого этапа. Однако в период действия вышеуказанных разрешений, то есть с 2017 года по настоящее время, застройщик фактически не начал какие-либо работы по реализации строительства, что является основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство», - пояснили в мэрии.

Земельные участки, где предполагается строительство объектов для большого количества жильцов, расположены рядом с территорией Челябинского городского бора. В связи с отсутствием документации по планировке территории определить точные характеристики объектов капитального строительства жилого назначения, необходимых инфраструктурных объектов, коммунальной, транспортной и социальной составляющей невозможно, подчеркнули в администрации Челябинска.

Отметим, ранее мэрия предлагала ООО «Техсервис» рассмотреть вариант строительства малоэтажного жилья (не более восьми этажей) вместо предполагаемых компанией 24-этажных апартаментов гостиничного типа.

«Кроме того, правительство Челябинской области совместно с администрацией города неоднократно предлагали застройщику рассмотреть возможность восстановления уже существующего спортивного объекта («Полет») в рамках государственно-частного партнерства», - добавили в мэрии.

Так что информация, опубликованная накануне, 22 февраля, политологом Александром Подопригорой, о том, что «мэрия Челябинска не продлила коммерческой структуре, близкой к депутату Колесникову, разрешение на строительство жилых высоток в городском бору, на месте разрушенного спорткомплекса «Полет»», получила официальное подтверждение.

«Это выглядит местной сенсацией. Это именно то, чего последние два года добивалась от властей всех уровней прогрессивная общественность Челябинска», - отметил Александр Подопригора, добавив при этом, что праздновать победу пока рано.

Напомним, общественники активно противостояли застройщику с 2020 года, проводили митинги, выходили на место планируемого строительства с протестами.

Тема застройки на Лесопарковой обсуждалась на заседаниях рабочей группы в Законодательном собрании Челябинской области с участием депутатов, экологов, общественников. Желая узнать, что думают по поводу будущего челябинского городского бора жители южноуральской столицы, комитет по экологии и природопользованию Заксобрания региона заказал в РАНХиГС социологическое исследование, которое было проведено в период с 19 по 27 декабря 2020 года.

В общей сложности социологи опросили 400 челябинцев, и 84 процента респондентов высказались против строительства на границах памятника природы жилых и гостиничных зданий.