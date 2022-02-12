Челябинские власти сообщили о ночной обработке опасных участков дорог реагентами

Челябинские власти сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями этой ночью, 12-го февраля, подрядчики комитета дорожного хозяйства будут производить расчистку и обработку опасных участков противогололедными материалами.

Как отмечают в КДХ Челябинска, в предстоящие сутки обстановка на дорогах может быть существенно осложнена в связи с прогнозируемыми метелью, снегопадом и переметами.

Подрядные организации комитета ведут работу по очистке дорог и тротуаров круглосуточно. Этой ночью на уборку города вышли 206 единиц техники и 76 дорожных рабочих.

Власти просят челябинцев быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе уборочной техники. Также горожанам напоминают о работе телефона круглосуточной диспетчерской службы комитета дорожного хозяйства: 8 (951)771-73-25.