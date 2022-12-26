Челябинские власти сообщили о скором завершении ремонта дома художника Русакова

В Челябинске ремонт объекта культурного наследия регионального значения - Центральной детской школы искусств на улице Борьбы, 28 в Советском районе – планируется закончить до конца текущего года.

«В настоящее время завершается ремонт кровли здания и отмостки. Думаю, что 28 декабря закончим все работы», - сообщил сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Отметим, Центральная ДШИ находится в доме, где в 1921-1935 годах работал художник Николай Афанасьевич Русаков. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, воспитанники которого занимаются в стенах особняка, было основано первого января 1991 года.

Глава Челябинска Наталья Котова после доклада Сергея Авдеева напомнила, что в настоящее время на многих объектах культуры города завершается ремонт.

«Нужно открыть все ремонтируемые учреждения до конца года, показать их жителям, постараться, чтобы на Новый год там уже можно было проводить праздники и чтобы сразу после январских праздников дети могли начать посещать эти учреждения», - сказала мэр.

Наталья Котова отметила, что в этом году ремонт велся в том числе в домах культуры «Сокол» (поселок Аэропорт) и «Бригантина» (поселок Федоровка, Советский район).