26.12.2022
Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов
26.12.2022
Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи
26.12.2022
Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов
26.12.2022
В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
Челябинские власти сообщили о скором завершении ремонта дома художника Русакова
В настоящее время в историческом здании на Борьбы размещается детская школа искусств
02.06.2021
В Челябинской области запустят пилотный проект по допобразованию
30.08.2017
Министерство культуры Челябинской области исправляет последствия оптимизации допобразования
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022