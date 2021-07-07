Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово

Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в поселке Чурилово, установленную на улице Трашутина еще три недели назад, 17-го июня.

Тогда местные жители пожаловались агентству «Урал-пресс-информ», что остановку общественного транспорта им «подогнали» удивительную: старую, исписанную, местами ржавую. Перед установкой чудо-конструкцию даже не помыли.

Жители предположили, что этот «чудесный» подарок власти извлекли из закромов (чуриловцам явно подарили б/ушную, ранее демонтированную в другом месте остановку).

На следующий день, вечером 18-го июня, остановку помыли – жители поселка связывают этот хороший поступок с выходом публикации о «прекрасном объекте». Тогда председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров пообещал, что остановку не только помоют, очистят от надписей и объявлений, но и покрасят.

По факту ничего не сделано до сих пор. Как рассказал эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, конструкцию помыли и стерли надписи, но не покрасили. Ладно, не покрасили. Куда важнее, что остановка до сих пор не имеет крыши (как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной) и мест для сидения (стой на своих двоих и жди: в ногах правда есть).