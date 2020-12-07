В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса

Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле

Челябинские власти защищают объекты благоустройства от вандалов

В Челябинске, чтобы минимизировать риски повреждения объектов благоустройства вандалами, общественные пространства оснащают системами видеонаблюдения.

Об антивандальных мерах на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого декабря, сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, отвечая на вопрос СМИ о том, будет ли в преддверии новогодних праздников обеспечена защита хвойных деревьев от незаконной вырубки (в прошлом году, например, в сквере на Университетской набережной злоумышленники срубили молодую голубую ель).

«Мы понимаем, что стопроцентной защиты от вандалов не существует, но стараемся минимизировать риски. Так, в рамках создания в Челябинске «Умного города» предусмотрели по различным городским программам постепенное оснащение всех скверов и пространств системами видеонаблюдения», - рассказал Александр Егоров.

По его словам, в текущем году системы видеонаблюдения были установлены на четырех общественных пространствах. Еще три будут донастроены до конца года.