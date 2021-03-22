Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы в областном центре.
По словам заместителя главы южноуральской столицы Валерия Смирнова, за прошедшую неделю со статусом безработного простились 969 челябинцев.
«С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на восемь тысяч 510 человек», - сообщил чиновник на аппаратном совещании в городской мэрии 22-го марта.
Валерий Смирнов доложил также, что, по последним данным, на учете как самозанятые в Челябинске состоят 17 тысяч 295 горожан.
«Плюс 361 человек за неделю», - отметил замглавы города.