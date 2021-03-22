В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов

В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников

В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида

В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках

В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста

В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов

ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана

Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве

Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев

Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы

Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы в областном центре.

По словам заместителя главы южноуральской столицы Валерия Смирнова, за прошедшую неделю со статусом безработного простились 969 челябинцев.

«С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на восемь тысяч 510 человек», - сообщил чиновник на аппаратном совещании в городской мэрии 22-го марта.

Валерий Смирнов доложил также, что, по последним данным, на учете как самозанятые в Челябинске состоят 17 тысяч 295 горожан.

«Плюс 361 человек за неделю», - отметил замглавы города.