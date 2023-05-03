Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому

Челябинских ветеранов поздравят с 78-й годовщиной Великой Победы на дому.

В преддверии празднования 9 Мая поздравительные адреса от имени главы города Натальи Котовой получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников войны, труженики тыла.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, все открытки доставят на домашние адреса пожилых челябинцев.

Кроме того, 89 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат единовременное социальное пособие из средств городского бюджета в размере пяти тысяч рублей.