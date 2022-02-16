16.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля
16.02.2022
Такое разное дерево: Исторический музей приглашает челябинцев на познавательную выставку
16.02.2022
Челябинским антимонопольщикам не понравилась реклама спа-салона
16.02.2022
На ЮУЖД изменят расписание электричек на 23 февраля
16.02.2022
В Минобороны РФ сообщили о завершении учений в Крыму
16.02.2022
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады
Челябинским антимонопольщикам не понравилась реклама спа-салона
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022