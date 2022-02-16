Челябинским антимонопольщикам не понравилась реклама спа-салона

Челябинское УФАС признало неэтичной рекламу спа-клуба. Она уже демонтирована.

Баннер с рекламой заведения размещался на здании многоквартирного дома на Свердловском проспекте. Плакат содержал наименование спа-клуба Rolex men's club и адрес сайта. Специалисты Челябинского УФАС России изучили содержание рекламы и указанного сайта.

«Антимонопольный орган признал, что реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы. Решение принято с учетом способа распространения рекламы – на рекламной конструкции, ограничивающего потенциального потребителя рекламы в возможности ее игнорировать», - сообщили в УФАС.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом рекламодатель демонтировал спорную рекламу. В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело.