Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы

Власти Челябинска совместно с министерством социальных отношений региона осуществляют подготовку к выплатам единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны по случаю приближающегося Дня Победы.

Как доложил сегодня, 19-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, в этом году выплаты получат 83 ветерана (о размере матпомощи чиновник не сообщил).

«Матпомощь будет выплачена ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования», - сообщил Сергей Авдеев.