Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

В Челябинске на железнодорожном переезде 2109 км (поселок Чурилово, Тракторозаводский район) представители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД») провели профилактическое мероприятие для водителей автомобилей «Переезд – это не шутка!».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба ЮУЖД, в ходе мероприятия железнодорожники напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и раздали памятки с правилами пересечения железнодорожных путей.

В пресс-службе напомнили, все участники дорожного движения обязаны руководствоваться правилом – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать через переезд, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.