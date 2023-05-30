Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу

Специалистов под собственные нужды Челябинский цинковый завод будет готовить уже на этапе среднего профессионального образования.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ агентству «Урал-пресс-информ», образовательной площадкой станет Южноуральский многопрофильный колледж. Выпускники девятых классов со следующего учебного года смогут поступить в колледж по целевому набору от цинкового завода, пройти со второго курса специализацию «металлургия цветных металлов» и освоить актуальную профессию.

«Специалисты рабочих профессий сегодня в большом дефиците. А при существующей тенденции подготовки кадров предприятия не в силах покрыть этот кадровый голод. Мы готовы работать совместно с Южноуральским многопрофильным колледжем: разрабатывать учебную программу под нужды завода и оснащать всем необходимым классы и лаборатории колледжа», – говорит Рамиль Рахманкулов, директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ».

Со студенческой скамьи – на предприятие: данная практика подготовки специалистов существует с 2016 года. Именно тогда Челябинский цинковый завод направил первую группу студентов по программе целевого обучения в Технический университет УГМК. Сегодня эта практика расширяется благодаря сотрудничеству с учебными заведениями среднего профессионального звена. Фокус – на подготовку как специалистов инженерных профессий, так и рабочих кадров: электромонтеров, слесарей-ремонтников.