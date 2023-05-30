30.05.2023
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
30.05.2023
Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
30.05.2023
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
29.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
23.05.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма
17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023