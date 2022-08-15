Челябинский депутат Корнев в качестве почетного гостя посетит турнир памяти Ахмата Кадырова

Депутат Челябинской городской Думы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Корнев приглашен в качестве почетного гостя на первый всероссийский интеллектуальный турнир «Своя игра» памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Событие состоится завтра, 16-го августа, в Москве. Его инициатором выступило межрегиональное общественное движение «Гражданский комитет России» (ГКР). Турнир пройдет при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и постоянного представительства Чеченской Республики при президенте РФ.

«Свою игру» проведут эксперты общественного движения «Гражданский комитет России» совместно с интеллектуальным центром Северо-Кавказского федерального округа, межрегиональным интеллектуальным клубом «Интеллектуальный Кавказ», клубом «Эрудит» и общественной организацией «Наш дом – город Грозный».

Владимир Корнев как почетный гость будет представлять в столице Уральское федерально-окружное отделение Гражданского комитета России – новую структуру челябинский депутат возглавил летом текущего года.

В преддверии «Своей игры» лидер ГКР Артур Шлыков провел переговоры с координатором Северокавказского отделения ГКР, советником министра молодежной политики правительства Чеченской Республики Мусой Дунаевым. Общественные деятели обсудили подготовку предстоящего интеллектуального турнира на кубок Кадырова, которое будет приурочено к празднованию столетия чеченской государственности.

Как отмечают в ГКР, в мероприятии примут участие команды из разных регионов страны. Почетными гостями турнира станут как государственные и политические деятели, так и представители научного сообщества и молодежных организаций. Помощь в организации турнира окажут волонтеры Молодежной Лиги «Гражданского комитета России» и проекта «Территория просвещения ГКР».

Как рассказал Владимир Корнев агентству «Урал-пресс-информ», в Москву от вылетает рано утром 16-го августа, в Челябинске возвращается 24-го августа. В течение недели руководитель Уральского федерально-окружного отделения ГКР будет работать в столице. По его словам, запланированы встречи в Госдуме РФ, правительстве, администрации президента.

Кроме того, Владимир Корнев примет участие в круглых столах, которые генсовет «Гражданского комитета России» проведет с координаторами деятельности ГКР из федеральных округов и экспертами по направлениям.