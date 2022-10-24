Челябинский Гагарин лично проверил экипировку для мобилизованных

Челябинский Гагарин (позывной «Ангел») оценил экипировку, поставляемую бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Комплекты обмундирования собирает и комплектует для мобилизованных участников СВО Общероссийский Народный фронт.

Юрий Гагарин – бывший морской пехотинец, подполковник Российской армии в запасе и многодетный отец – у тезки первого космонавта планеты семеро детей. Когда началась СВО, Юрий принял решение отправиться добровольцем на фронт. Его группа спасала гражданское население из подвалов Мариуполя. Позывной челябинского Гагарина «Ангел» - это первые буквы участников его команды (Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид).

Народный фронт помогает подразделению Юрия, и вот впервые сам герой побывал у общественников гостях – в Исполкоме ОНФ Гагарин лично проверил комплектацию поставляемого для бойцов обмундирования и поблагодарил движение за содействие.

«Походники готовы. Спальник – просто супер. Мое мнение, что это просто шикарный набор для бойцов. Есть все, чтобы нормально экипироваться. Народный фронт, как всегда удивляет и поражает. Спасибо нашему президенту, что есть такая организация», - сказал Юрий Гагарин.

Ранее Общероссийский Народный фронт в Челябинской области опубликовал в своем телеграм-канале трогательное видео, где доброволец Юрий Гагарин передает помощь пострадавшим в результате обстрелов ВСУ жителям Мариуполя (Луганская Народная Республика).