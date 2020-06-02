Челябинский горздрав отрицает факт массового отстранения медиков от работы

Челябинский горздрав отрицает факт массового отстранения сотрудников скорой помощи от работы, о чем в СМИ заявили водители службы. Не подтверждает управление здравоохранения Челябинска и информацию о вспышке заболеваемости коронавирусом на станции СМП.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе горздрава, за апрель-май этого года из 900 работников семи подстанций городской станции скорой медицинской помощи от работы были отстранены 26 человек. Они контактировали с зараженными и были отстранены от работы во избежание распространения коронавирусной инфекции. Часть сотрудников уже вернулась на рабочие места.

"15 человек, включая двух совместителей, в настоящее время находятся на больничном - у них выявлен коронавирус. Это менее 1,7 процента от общего числа сотрудников службы скорой помощи. У 2/3 из них болезнь протекает бессимптомно", - рассказали в пресс-службе городского управления здравоохранения.

Заболевание у работников скорой было выявлено по результатам анализов (в мае было проведено 771 тестирование).

Из 395-ти водителей скорой в апреле-мае от работы было отстранено два десятка человек, все - контактировали с зараженными COVID-19. У шести водителей выявили коронавирус (показатель чуть-чуть превышает полтора процента от общего числа работников).

"Такое количество заболевших и контактных сотрудников и водителей службы скорой медицинской помощи нельзя назвать массовым. Не является массовым и их отстранение от работы. Кроме того, заражение произошло не только при исполнении ими служебных обязанностей, но и путем внутрисемейных и иных контактов", - подчеркнули в пресс-службе челябинского горздрава.

Все случаи заражения COVID-19 сотрудников медицинских организаций, водителей и прочих работников, подлежат расследованию совместно с Роспотребнадзором. По каждому случаю федеральное надзорное ведомство направляет предписание в медицинскую организацию.

К слову, в Челябинске с 28-го мая в соответствии с приказом главного врача городской станции скорой помощи медработникам во время выезда на вызов запрещено находиться в кабине с водителем. Данная мера призвана минимизировать взаимодействие между сотрудникам СМПП, и без того находящимися в группе риска.