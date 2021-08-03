03.08.2021
Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом
03.08.2021
Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями
03.08.2021
В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе
03.08.2021
Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»
29.07.2021
Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»
28.07.2021
Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера
22.07.2021
Центральные улицы Челябинска разрисует молодой художник, поборовший лейкемию
20.07.2021
Златоуст осветят тысячи умных фонарей
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021