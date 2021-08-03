Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» и художник-каллиграф Дмитрий Бобров подарили Челябинску новые объекты уличного стрит-арта, в которых зашифровано пожелание горожанам.

Телекоммуникационные шкафы национального провайдера цифровых услуг и сервисов преобразились на центральных улицах южноуральской столицы: Красной, Цвиллинга и Кирова. Помимо собственных шкафов, установленных на гостевых маршрутах, «Ростелеком» предоставил расходные материалы.

Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что «благодаря новой творческой коллаборации на центральных улицах Челябинска серые телекоммуникационные ящики превратились в необычные объекты современного искусства».

«Изображение на них выполнено в виде паттерна из стилизованных букв английского алфавита. На шкафах зашифровано пожелание: «Будьте здоровы, оставайтесь на связи!». Думаю, каждому человеку приятно получить такое доброе напутствие по пути домой или на работу», - сказал Михаил Сергеев.

Автор эскизов, 22-летний художник Дмитрий Бобров (@aph11n), занимается современной каллиграфией на протяжении нескольких лет. Творческое хобби переросло в профессиональный вид деятельности после перенесенного заболевания. Четыре года молодой художник боролся с лейкемией, перенес пересадку костного мозга. По словам каллиграфа, борьба с недугом и выздоровление стали толчком к творческим экспериментам, поискам собственного жизненного предназначения и стиля работы.

Для «Ростелекома» это уже не первый творческий проект. Ранее по инициативе компании на здании в Челябинске по адресу Комсомольский проспект, 55 появилось граффити «Цифровой Давид». Видеоотзыв о челябинском Давиде оставил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Глава итальянского города восхитился стрит-артом, поблагодарил за эту инициативу и пожелал жителям Челябинска здоровья.