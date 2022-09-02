Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»

На очистку реки Миасс в центре Челябинска вышла новая техника – самоходные многофункциональные машины «Портум».

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, у каждой есть понтоны и гусеницы, что дает возможность им передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности. Дополнительное оборудование – навеска в виде косилок и граблей-коллекторов – позволяет скашивать подводную и надводную растительность, собирать ее наряду с другим мусором.

Сейчас две единицы техники работают на участке реки от Свердловского моста до моста по улице Красной — около ТРК «Мегаполис». Сначала с помощью граблей-коллекторов с поверхности воды собирается надводная растительность и мусор, которую доставляют на берег, потом навеска меняется на косилки, производится срез подводной растительности, далее — ее сбор и также транспортировка на берег.

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«Мероприятия по очистке реки Миасс проводятся по поручению губернатора региона Алексея Текслера, а также в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Техника поступила недавно, но уже сейчас можно отметить, что производительность оборудования на хорошем уровне», – пояснил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Корякин.

В июле-августе 2022 года неоднократно проводилась уборка мусора с очисткой акватории от растительности, но из-за жаркой погоды происходит быстрый рост водной растительности, который может достигать четыре-пять сантиметров за сутки.

Работы по очистке реки Миасс продолжатся и в октябре 2022 года.