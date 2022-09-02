02.09.2022
Белые храбрые лодочки
02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
02.09.2022
Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022