Челябинский омбудсмен встретилась с мобилизованными

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко посетила танковую дивизию в Чебаркуле, куда сейчас направляют южноуральских ребят, призванных в рамках частичной мобилизации.

Об этом омбудсмен Юлия Сударенко написала на своей странице в социальной сети.

«Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, с ними работают психологи, в ближайшее время начнутся мероприятия по боевому слаживанию. Встретилась со всеми, кто уже прибыл. Передо мной стояли взрослые мужчины в боевом настроении, совсем юных не встретила... На вопросы, есть ли те, кто ранее не служил, кто считает, что мобилизован незаконно - ответили отрицательно. На прием по личным вопросам никто не попросился. Пожелала им удачи и скорейшего возвращения домой», - отметила Юлия Сударенко.

Также омбудсмен встретилась с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и командованием дивизии.

«Получила разъяснение по многим вопросам. Главное, что хочу отметить если вы имеете заболевания, препятствующие службе, обязательно сообщайте о них в военкомате, подкрепляя соответствующими документами», - добавила Юлия Сударенко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с26 сентября уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко начала вести прием жителей по вопросам частичной мобилизации.

«На мою «горячую линию» поступает очень много звонков. Некоторые ситуации вызвали обеспокоенность, сейчас вместе с военным прокурором и военкомом их отрабатываем», - сказала Сударенко.

Прием южноуральцев уполномоченным по правам человека осуществляется с 08.30 до 17.30 без предварительной записи по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 51а. Обратиться можно также по телефону: 8(351)737-15-41.

Также на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Обращения принимаются в региональном исполкоме по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20.

Фото: личная страница Юлии Сударенко