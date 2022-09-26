В Челябинской области создан центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу

В России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Есть такой и в Челябинской области.

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Об этом ОНФ сообщает на своей официальной странице в Telegram-канале.

Обращения принимаются в региональном исполкоме по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20, а также на электронную почту 74region@onf.ru и по телефону 2646414. Также вы можете оставить сообщение в группе Народного фронта во ВКонтакте и Одноклассниках.

Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы.