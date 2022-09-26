Челябинский омбудсмен ведет прием жителей по вопросам частичной мобилизации

С сегодняшнего дня, 26 сентября, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко начала вести прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

«Ежедневно мной и сотрудниками моего аппарата ведется прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь - с каждым случаем будем работать индивидуально», - написала Юлия Сударенко.

Прием осуществляется с 08.30 до 17.30 без предварительной записи по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 51а. Обратиться можно также по телефону: 8(351)737-15-41. В Челябинской области развернут центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Обращения принимаются в региональном исполкоме по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20.