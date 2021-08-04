04.08.2021
Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих
04.08.2021
ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения
04.08.2021
На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка
04.08.2021
Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире
04.08.2021
В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются
04.08.2021
Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком
Челябинский ОНФ требует остановить вандализм по отношению к памятнику культурного наследия
02.08.2021
Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров
24.06.2021
Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам
24.06.2021
Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК»
18.06.2021
Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021