Челябинский ОНФ требует остановить вандализм по отношению к памятнику культурного наследия

Челябинский Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие «серой схемы» в действиях собственника памятника культурного наследия и остановить вандализм по отношению к зданию. Речь идет о памятнике культурного наследия «Дом П. А. Агапова», расположенном на улице Цвиллинга, 16. Активисты ОНФ считают, что собственник исторического здания мог намеренно спланировать схему по сносу памятника и размещению на его месте выгодных коммерческих площадей. Общественники заявляют о наличии у них доказательств, подтверждающих эту версию.

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в ОНФ, сейчас собственником этого здания является компания «Трейд-Урал 2», которая принадлежит Алексею Машкауцану. Юридический адрес фирмы, согласно сайту Rusprofile, находится как раз по адресу памятника культурного наследия.

«Умысел владельца в данном случае очевиден, поскольку проектом предусмотрены грандиозные работы, не имеющие ничего общего с реставрацией: увеличение площади памятника более чем в четыре раза, возведение второго этажа в виде мансарды и углубление подвала для ведения там хозяйственной деятельности. Очевидно, что подобные планы подразумевают кардинальное изменение уникального здания, а это противоречит федеральному закону. Получить согласование на фактический снос и ликвидацию памятника честным путем невозможно», - рассказывают общественники ОНФ.

По версии активистов, владелец здания понимал это, поэтому пошел хитрым путем. Сначала разработал проект реставрации, который может позволить частично перестроить здание. Затем был создан проект на возведение пристроя.

То есть собственник сначала получил задание на реставрацию, затем – разрешение на строительство пристроя, заявив, что памятник ветхий и без пристроя не обойтись. А далее владелец снес дом, сообщив, что целыми сохранились только две фасадные стены.

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«При такой схеме можно не усложнять себе работу подбором технологии реставрационных работ и поиском аутентичных материалов, что, по нашим предположениям, успешно и было реализовано под видом реставрации. От нее, конечно, в этом случае одно название, поскольку историческое здание на сегодняшний день полностью уничтожено и представляет собой новодел, не имеющий ничего общего с «Домом П. А. Агапова», - сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники также просят Генпрокуратуру проверить законность действий комитета охраны культурного наследия, который согласовал работы собственнику.