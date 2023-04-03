Челябинский отдел рыбоохраны возглавил подполковник полиции Руслан Фетисов

Начальником отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области назначен 48-летний подполковник полиции Руслан Фетисов.

Личному составу нового руководителя Челябинского отдела рыбоохраны представил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев, сообщают в ведомстве.

Руслан Владимирович родился 30 июня 1974 года в Саратове. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 1996 году он начал свой профессиональный путь в органах внутренних дел. В 2013 году был назначен начальником отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Сосновскому району и за годы добросовестной службы достиг звания подполковника полиции.